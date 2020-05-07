В Сбербанке ожидают до конца 2020 года еще трех решений Центробанка о снижении ключевой ставки, в результате чего показатель составит 5,25% годовых, следует из тематического комментария стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко.

Напомним, в 2019 году Банк России пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 процентного пункта. По итогам состоявшегося ранее в текущем месяце заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь была снижена — на 0,25 п. п. до 6% с 10 февраля 2020 года .

«Мы считаем, что быстрая дезинфляция создает стимул для ЦБ снижать ставку, и недавнее решение снизить ставку на 25 базисных пунктов с мягким комментарием поддерживает наше мнение о готовности ЦБ ускорить снижение ставок», — отмечает Николай Минко.

«Сейчас ЦБ больше обеспокоен дальнейшим замедлением роста цен и хочет посредством снижения ставки вернуть инфляцию к целевому уровню 4%. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку в марте, апреле и июле — в общей сложности до 5,25%. В результате такого серийного снижения инфляционное давление должно усилиться, что позволит ЦБ больше не снижать ставку до конца года», — считает эксперт Сбербанка.