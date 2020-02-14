Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне на Петровском бульваре задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба, который подозревается в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства, добавив, что от должности он был отстранен в 2017 году.

По его словам, в отношении Бганбы было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии («Злоупотребление полномочиями»). 17 января абхазские правоохранительные органы отправили в РФ запрос на его задержание.