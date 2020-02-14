ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) открывается под 5,3—5,4% (ранее — под 5,5—5,6%), а «PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 и 550 дней) — под 4,2—5% годовых (вместо 4,2—5,3%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Первоклассный» оформляется под 3,8—4,6% (прежде — под 3,8—4,9%), а «Зарплатный» — под 4—4,8% годовых (вместо 4—5,1%). Минимальная сумма депозитов — 15 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270 и 368 дней. Возможно пополнение.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.