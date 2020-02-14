Сотовая связь оператора «МТС» заработает с апреля 2020 года на 70% участков автотрассы М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург, которая была открыта в конце ноября 2019 года. Об этом в пятницу сообщил «Автодор».



«На 70% протяженности дороги М-11 «Нева» с 58-го по 543-й км завершено строительство мачт для сотовой связи и подходит к концу монтаж оборудования ПАО «МТС». С апреля текущего года на этом километраже заработает устойчивая сотовая связь этого оператора с передачей данных по стандарту 4G», — говорится в сообщении «Автодора».

Размещение оборудования остальных операторов сотовой связи ожидается в течение 2020 года.

В ходе тест-драйва по трассе М-11, который организовала компания Telecom Daily, было выявлено 15 зон общей протяженностью 70—80 км, на которых голосовая сотовая связь отсутствует. При этом участки на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также отрезок трассы Новгород — Чудово являются самыми обширными зонами, где не работает связь. Глава Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что сигнал оператора «МегаФон» покрывает почти 90%, в то время как у МТС, «ВымпелКома» и Tele2 показатель находится на уровне 70—75%.



Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.