Замминистра финансов России Сергей Сторчак покидает Минфин, его пост может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов, сообщает «Прайм», ссылаясь на источники.

По данным собеседника агентства, соответствующего постановления пока нет, однако решение уже было принято и официально о нем будет объявлено в ближайшие дни.

В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет, по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.

Сергей Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействие с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.