Компания SimbirSoft взяла награду в номинации «Лучший сайт банка или страховой компании» за участие в разработке корпоративного сайта Росбанка.

SimbirSoft работала в тесном сотрудничестве с инхаус-командой Росбанка, digital-агентством Red Collar и Студией Олега Чулакова, взяв на себя backend- и frontend-разработку и обеспечение качества.

«Для нас было важно быстро погрузиться в проект и качественно улучшить канал взаимодействия клиентов с банком. В результате мы уложились в проектные сроки и релиз состоялся всего через шесть месяцев после нашего подключения», – отметил генеральный директор SimbirSoft Алексей Флоринский.

Конкурс «Золотой сайт» проводится с 1997 года, его организатор — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Ранее сайт Росбанка получил Национальную банковскую премию и премию Tagline Awards 2019.