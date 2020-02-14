Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов, говорится в сообщении банка.

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идет об информации 2015—2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — комментирует пресс-служба кредитной информации.

Ранее сообщалось, что на теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. Продавец заявлял, что обладает 20 тыс. записей о клиентах банка стоимостью по 35 рублей и может дополнительно выгружать по 10 тыс. строк еженедельно.