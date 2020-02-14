Сбербанк и компании его экосистемы — онлайн-кинотеатр Okko и портал «Рамблер» — проанализировали, какие романтические фильмы особенно популярны у россиян.



Так, за первые две недели февраля (с 1 по 14 февраля 2020 года), по данным онлайн-кинотеатра Okko, в топ-5 лент из коллекции «Все фильмы только о любви» вошли ленты: «Лед», «Звезда родилась», «Красотка», «В метре друг от друга» и «Предложение». В 2019-м тот же список выглядел так (в порядке убывания количества просмотров): «Лед», «Бойфренд из будущего», «Как женить холостяка», «Предложение» и «Пассажиры».

В топ-5 за тот же период в коллекции «65 романтических комедий» в 2020 году попали киноленты: «Красотка», «Та еще парочка», «Предложение», «Мой парень — псих» и «Бриджит Джонс — 3». Годом раньше этот список состоял из кинолент: «Бойфренд из будущего», «Как женить холостяка», «Красотка на всю голову», «Предложение», «Красотка».

Участники опроса, проведенного на портале «Рамблер» 12 и 13 февраля 2020 года, также выбрали свои любимые романтические фильмы и рассказали о том, как именно они смотрят кино.

Так, 37% опрошенных делают это в Интернете и онлайн-кинотеатрах, 17% ходят в традиционные кинотеатры, еще 10% дожидаются трансляции по ТВ. При этом 36% участников опроса вообще не следят за киноновинками.

Топ романтических фильмов по результатам опроса несколько отличается от лидеров просмотров в онлайн-кинотеатре. С отрывом победила лента 1990 года «Привидение» — за нее отдали голоса 22% опрошенных. Второе место у «Титаника» — 19% голосов. По 17% набрали «Красотка» и «Телохранитель». На пятом месте — «Римские каникулы» (10%), далее следуют «Отпуск по обмену» (6%) и «Лед» (3%). По 2% набрали кинофильмы «Реальная любовь», «P. S. Я люблю тебя» и «Свадебный переполох».