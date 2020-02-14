ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 15 февраля.

Курс доллара понизился на 14,8 копейки, составив 63,4536 рубля (63,6016 рубля на 14 февраля). Курс евро снизился на 40,85 копейки, до 68,771 рубля (69,1795 рубля на 14 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:31 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 10 копеек и составил около 63,54 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 68,91 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,38—63,65 рубля за доллар и 68,67—68,95 рубля за евро.