Мероприятие в подмосковном пансионате «Бор» ежегодно проводит Ассоциация банков России для обсуждения ключевых аспектов регулирования деятельности коммерческих банков и актуальных задач развития банковского сектора.

Для участия во встрече зарегистрировались более 500 представителей кредитных организаций. Основным пунктом программы первого дня стало совещание с руководством Банка России, в ходе которого разговор шел об аспектах работы банков в условиях влияния внутренних и внешних факторов на экономику страны. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина обрисовала ситуацию в банковском секторе и рассказала о реализуемых Банком России мерах, в том числе направленных на создание для кредитных организаций разных размеров равных возможностей для конкуренции.

«В банковском секторе происходят заметные перемены, но мы уверены - и тенденции это показывают - что банки и банковский сектор в целом будут успешны в новой экономической, технологической и регуляторной реальности, - подчеркнула Эльвира Набиуллина. - Наша общая задача - найти путь для того, чтобы банки имели устойчивые бизнес-модели, которые соответствуют задачам развития экономики, бизнеса и интересам граждан».