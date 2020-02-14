Новое руководство Минэкономики предлагает распространить подходы к управлению нацпроектами на госпрограммы в федеральном бюджете, пишет «Коммерсант» . Как следует из презентации ведомства, ключевая идея заключается в синхронизации с задачами нацпроектов и распространении подходов к управлению ими на все госпрограммы. Перераспределение бюджетных средств в рамках госпрограмм возможно лишь при изменении закона о бюджете. По аналогии с нацпроектами при исполнении госпрограмм должна появиться возможность переноса остатков неиспользованных средств между годами.

Как предлагает Минэкономики — если средства «перебрасываются» между госпрограммами, то такое решение принимается правительством, между федеральными проектами — по решению курирующего вице-премьера. В результате преобразований ведомство ожидает увеличения скорости и эффективности управления бюджетными средствами, повышения прозрачности их использования, снижение бюрократической нагрузки. Также будут расширены полномочия вице-премьеров по их управлению.

Реформирование госпрограмм ведомство предлагает провести в два этапа (бюджетные циклы 2021—2023 и 2022—2024 годов). На первом — погрузить национальные цели в госпрограммы (а также включить в них мероприятия послания президента), на втором этапе предполагается «жесткая увязка госпрограмм с национальными целями» и изменение их структуры.