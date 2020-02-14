Уголовные обвинения в России «явно» направлены на «запугивание» основателя O1 Group Бориса Минца, его семьи и свидетелей, чтобы они отозвали свои требования, предъявленные банку «Открытие», сообщил представитель Минца. Об этом пишет РБК .

«Обвинения в России против Минца и его сыновей, Александра и Дмитрия, выдвинуты при подозрительных обстоятельствах, совершенно беспочвенны, и они полностью их отвергают», — сказал собеседник издания и добавил, что уголовное преследование также является частью «продолжающейся кампании, развернутой его оппонентами в России». По его словам, Минц продолжит поддерживать собственные встречные требования и вместе с Александром и Дмитрием разобьет безосновательные обвинения в России и Великобритании.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца, а до этого, в январе, его сыновей Дмитрия и Александра. Они с декабря 2019 года проходят обвиняемыми по делу о растрате (ст. 160 УК), возбужденному в сентябре 2018 года против экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. Данкевич в международном розыске и находится в Израиле. Минцы — в межгосударственном (на территории стран СНГ) и живут в Лондоне.

По версии следствия, летом 2017 года, незадолго до санации банка «Открытие» Данкевич, Минц и его сыновья совершили ряд сделок, которые привели к растрате 34 млрд рублей из банка. «Открытие» купило на такую сумму облигации «О1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Бориса Минца), а O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. В итоге банк лишился залогов и получил на баланс неликвидные облигации, считает «Открытие». Стороны оспаривают эти сделки в английской юрисдикции.