По мнению бизнеса, это дополнительная поддержка как для родителей, так и для российских производителей детских товаров.
«Опора России» предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал, пишут «Известия». По мнению предпринимателей, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров — игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и ухода, но только отечественного производства. Об этом сказано в письмах столичного отделения организации министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.
Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов сказал, что не все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям желательно потратить средства на повседневные товары. Москва, по его словам, может стать экспериментальной площадкой, а позже такую систему следует распространить на всю страну. Для этого необходимо внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В письме уточняется, что региональные власти имеют право инициировать поправки в закон для утверждения новых вариантов использования маткапитала — в том числе на уровне субъекта.
По мнению бизнеса, это дополнительная поддержка как для родителей, так и для российских производителей детских товаров. Кроме того, ожидается, что мера позволит дополнительно создать около 10 тыс. рабочих мест.
В пресс-службе Минпромторга напомнили, что при рождении первого или второго ребенка семья имеет право на ежемесячную выплату, которую уже можно потратить на покупку товаров отечественного производства. Предложение «Опоры России» в ведомстве не оценили.
По словам экспертов, материнский капитал концептуально нужно ориентировать на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство садового дома. То есть эти деньги должны работать на будущее семьи, ее развитие, а не мелкие покупки. Но материнский капитал уже можно использовать на покупку детских товаров, если речь идет о семье с ребенком-инвалидом. Суммы материнского капитала все равно не хватит, чтобы покрыть крупные траты, связанные с воспитанием ребенка, поэтому следует позволить семьям использовать эти средства на необходимые конкретно им товары, заключили эксперты.
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