Экономика Дня влюбленных растет в пять раз быстрее мировой экономики: с 2017 года расходы в самый романтичный праздник увеличились на 17%. Такие данные приводит Mastercard в своем ежегодном исследовании LoveIndex, основанном на анализе платежей по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам, совершаемых накануне и в День всех влюбленных более чем в 50 странах мира.



Во всем мире в преддверии Дня святого Валентина влюбленные тратят больше, чем обычно: с 2017 года количество трансакций, совершенных в период с 11 по 14 февраля, выросло на 31%. В России за последние три года расходы в эти февральские дни также увеличились — на 21%. В прошлом году россияне потратили более 146 млн долларов на романтические подарки — это на 25 млн долларов больше суммы, потраченной в 2017 году.

Исследование выявило глобальный тренд: подарки-впечатления ко Дню святого Валентина постепенно вытесняют традиционные подарки — цветы и ювелирные украшения. В России с 2017 года количество романтических поездок в этот период увеличилось на 19%: в прошлом году по случаю праздника россияне потратили внушительную сумму на покупку авиабилетов и туров — более 60 млн долларов. А во всем мире суммарные расходы на поездки составили более 2 млрд долларов, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Как во всем мире, так и в России одним из самых популярных подарков на День всех влюбленных остается отдых в отеле. В течение последних трех лет россияне стали чаще бронировать номера в гостиницах: количество бронирований увеличилось на 59%, а расходы на них — на 18%.

За последние три года траты россиян на ювелирные украшения увеличились, но незначительно — на 6%, а на покупку цветов за последний год выросли на 50%.

С 2017 года россияне стали тратить на валентинки на 39% больше, чем раньше. Вкусная еда остается ключом к сердцам: расходы на романтические ужины в ресторанах растут из года в год. За трехлетний период количество трансакций, совершенных в российских ресторанах в День святого Валентина, возросло на 47%, а расходы — на 26%, до 43,8 млн долларов в 2019 году.

Влюбленные все чаще покупают подарки в интернет-магазинах: количество онлайн-покупок в России за последние три года выросло на 79%.