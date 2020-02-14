Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 11 копеек. На 10:11 мск курс доллара понизился на 14 копеек и составил 63,5 рубля, а евро подешевел до 68,82 рубля (минус 18 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром ожидается небольшое ослабление рубля. По ее словам, прогноз по курсу доллара пока сохраняется на уровне 63—64,5 рубля, по курсу евро — 68—69,2 рубля.

«Пока для пары доллар/рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63—64, из границ которого пара уже долго не может выбраться. Как правило, после такого боковика, да еще с учетом высокой волатильности, можно ждать сильного движения», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.