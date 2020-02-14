Встреча собрала представителей администраций районов и поселений, руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав фермерских и подсобных хозяйств. Главной темой совещания стала система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

От КБ «Кубань Кредит» на мероприятии выступил директор по корпоративному бизнесу Ростовской региональной дирекции Владимир Пономарев. Он рассказал участникам о банковских продуктах для аграриев. В частности, программе «Партнер – Льготное кредитование АПК». Она разработана в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и предлагает кредиты под льготную ставку до 5% годовых.