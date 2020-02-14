От КБ «Кубань Кредит» в конкурсное жюри вошли помощник заместителя председателя правления Роман Гребенников (главный судья), менеджер проекта по повышению финансовой грамотности Игорь Бусаров (председатель жюри) и главный специалист Учебного центра Ирина Климахина (помощник главного судьи).

Ребята соревновались в бескомпромиссной и острой борьбе. В итоге в финальный раунд турнира вышли две команды из МБОУ СОШ № 71 Краснодара, а также команда СОШ № 77 из пригородного поселка Белозерного. Победители получили грамоты, дипломы и подарки от Банка «Кубань Кредит». Всем ребятам были вручены сертификаты участника.

Команды, вышедшие в финал, встретятся на региональном (краевом) этапе Чемпионата, который состоится 25 марта в Краснодаре. Отборочные раунды также пройдут 20 февраля в Апшеронском районе и 28 февраля в городе-герое Новороссийске. Победители соревнований регионального уровня представят Краснодарский край в финале всероссийского турнира в августе 2020 года на базе ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе).

Краснодарский край стал одним из 15 субъектов РФ, где проводится Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников. Мероприятия реализуются в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».