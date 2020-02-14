МТС 14 февраля объявляет о завершении выплаты специальных дивидендов в размере на общую сумму 26,48 млрд рублей, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров МТС 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно сообщению, на одну обыкновенную акцию МТС было выплачено 13,25 рубля и 26,5 рубля — на одну АДР.



Решение о выплате специальных дивидендов принято исходя из финансовых результатов МТС за девять месяцев 2019 года и сделки по продаже ПрАО «ВФ Украина», осуществленной в ноябре 2019-го.



