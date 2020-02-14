Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает необходимым проработать возможность введения единых ставок страхования при выдаче ипотечных кредитов на жилье.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. При этом он назвал российскую ипотеку очень дорогой и призвал изменить сложившуюся ситуацию.

Хуснуллин отметил, что после заявления премьера о дороговизне ипотеки планируется устроить мозговой штурм для определения резервов снижения ипотечных ставок. В частности, одним из таких резервов может стать снижение стоимости страхования при оформлении ипотеки. «Ставки у всех разные, может быть, задуматься, чтобы они были одинаковыми?» — предложил он.

Кроме того, отметил Хуснуллин, нужно дальше работать со стоимостью фондирования для банков и решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, возможность которого номинально существует, но фактически оно зачастую недоступно для заемщиков. «Наша задача вместе с Минстроем и (первым вице-премьером. — Прим. ред.) Андреем Рэмовичем Белоусовым проработать эти вопросы», — заявил Хуснуллин.