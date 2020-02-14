Генеральная прокуратура РФ проводит проверку опубликованных в Интернете сведений о нарушении прав граждан при взыскании денег по несуществующим кредитным договорам с Тальменка-Банком. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В банке проводится процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий кредитной организации инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают несуществующие долги не только в отсутствие договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах. Размеры исковых требований достигают 1 млн рублей.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников банка и иных лиц, участвовавших в указанных неправомерных действиях. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав граждан.

Лицензия у Тальменка-Банка отозвана Банком России с 23 января 2017 года.