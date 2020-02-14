Генеральный директор «Билайна» Василь Лацанич покинет компанию в июне 2020 года, сообщается в пресс-релизе.

Лацанич работает в «Билайне» с июля 2017 года. В январе 2018-го он был назначен генеральным директором российского подразделения Veon, работающего под брендом «Билайн».

«Сейчас «Билайн» разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение», — прокомментировал Лацанич.