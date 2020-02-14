Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило АО «Денизбанк Москва» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «В+» со «стабильным» прогнозом. Долгосрочные РДЭ банка находятся на одном уровне с также подтвержденным в пятницу рейтингом в иностранной валюте его материнской организации — турецкого Denizbank. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch .

Рейтинги российского Денизбанка обусловлены потенциальной поддержкой от Denizbank, чьи рейтинги, в свою очередь, определяются потенциальной поддержкой со стороны его почти единоличного владельца — банка Emirates NBD из ОАЭ. Эмиратский банк приобрел около 99,9% акций Denizbank у Сбербанка в конце июля 2019 года, напоминает Fitch.



Мнение аналитиков о возможности предоставления российскому банку поддержки его материнской организацией в случае необходимости (в форме иностранной валюты) отражает стратегическую важность российской «дочки» для Denizbank и тесную интеграцию с ним, которая охватывает систему оценки рисков, базу клиентов, бренд и управленческие ресурсы, следует из релиза.