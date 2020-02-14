Экспобанк понизил ставки по вкладам в рублях.

По депозиту «Яркая зима» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,61% (вместо 6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Лидер» открывается под 4,9—5,4% (ранее — под 5,5—6,05%), а «Онлайн Лидер» — под 5—5,53% годовых (ранее — под 5,6—6,16%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 100 дней.

«Доходный» (от 30 тыс. рублей на 366 дней) оформляется под 5—5,22% годовых (прежде — под 5,37—5,6%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Юбилейного 25» (от 100 тыс. рублей на 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока составит 5,4—5,55%, а при ежемесячной выплате процентов — 5,35—5,4% годовых (вместо 5,95—6%).

По вкладу «Специальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) процентная ставка составляет 5,5% (вместо 6,1%) при выплате процентов в конце срока и 5,4% годовых (вместо 6%) при выплате процентов ежемесячно .

Пополнять можно все вклады, кроме «Лидера» и «Онлайн Лидера».