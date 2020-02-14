Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги, и заявил РИА Новости, что введенные против него санкции являются политическими.

Издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых оно ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Дерипаска добивается в американском суде их снятия, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.

В письме перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой «согласно сообщениям». Их источник не указан. В том числе Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, «согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина».

«Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире. У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций. Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях. Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире», — заявил Дерипаска РИА Новости через своего представителя.