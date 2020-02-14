Членам правления Сбербанка за 12 месяцев 2019 года было выплачено 6,3 млрд рублей в виде вознаграждений, следует из отчета банка.

В эту сумму вошло фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок), на это было направлено 1,4 млрд рублей. Еще 4,9 млрд рублей выплачены в виде квартальных премий и вознаграждений по итогам работы за год, 13 млн рублей члены правления получили за исполнение функций членов наблюдательного совета банка.

В отчете кредитной организации также отмечается, что члены набсовета банка в целом получили за год 63,1 млн рублей. В эту сумму вошли базовое вознаграждение (47,2 млн рублей), выплаты за исполнение обязанностей председателей комитетов набсовета и старшего независимого директора (3,5 млн рублей), а также за исполнение обязанностей членов комитетов (12,4 млн рублей).

Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется в соответствии с условиями договоров, заключаемых с президентом, председателем правления и членами правления, уточняется в документе.

В наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек, в том числе глава госбанка Герман Греф. В состав правления Сбербанка входят девять человек, включая Грефа.