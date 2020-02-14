Число DDoS-атак в IV квартале 2019 года составило 56% от числа атак, заблокированных в течение последних трех месяцев прошлого года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Исследование также показало, что около 28% атак происходило в выходные дни. Доля атак в воскресенье возросла на два с половиной процентных пункта — до 13%. Днем наименьшей активности DDoS-атак в IV квартале 2019 года оказался четверг. Также увеличилось число так называемых «умных» DDoS-атак, которые осуществляются очень опытными киберпреступниками. Подобный рост вполне предсказуем, так как ноябрь и декабрь традиционно являются временем большого количества онлайн-продаж.

Среди стран, на территории которых было зарегистрировано большое число компьютерных сетей, удаленно управляемых хакерами, Россия заняла четвертое место (около 4%).