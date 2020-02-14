Первая половина января была позитивной для российского финансового рынка: котировки в большинстве его сегментов росли на фоне положительной динамики мировых рынков, — однако вспышка коронавирусной инфекции во второй половине месяца привела к снижению спроса на рисковые активы на международных биржах и падению цен на нефть, что отразилось и на российском рынке. Об этом говорится в январском выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Рубль в первые дни января продолжил укрепляться на фоне общего роста валют стран с формирующимися рынками. Этому также способствовали относительно крупные покупки ОФЗ на вторичном рынке иностранными инвесторами (20 млрд рублей) и повышенные продажи валютной выручки со стороны экспортеров, что могло объясняться отложенным спросом на ОФЗ и рубли из-за длинных новогодних праздников. Однако затем рубль стал постепенно ослабляться из-за общего падения спроса на рисковые активы по мере нарастания опасений значительного негативного влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. По итогам месяца рубль ослабился на 3%, вернувшись к значениям начала декабря 2019 года. Другие валюты стран с формирующимися рынками ослабились на 2,6%», — отмечается в материале Центробанка.

Уточним, что ослабление рубля прослеживается по курсам на конец отчетных месяцев (так, курс доллара на конец января составил 63,04 рубля против 61,91 рубля на конец декабря 2019 года, плюс 1,8%), в то время как по средним курсам тенденция для рубля была в январе положительная (например, средний курс доллара снизился с декабрьских 62,94 рубля до 61,78 в январе). ЦБ на днях опубликовал сводку с основными производными показателями динамики обменного курса рубля в январе , согласно которой рубль в отчетном месяце укрепился по номинальному курсу на 1,9% к доллару и на 1,7% к евро в сравнении с декабрем-2019, а по реальному, согласно предварительной оценке, — на 2,4% и 2% соответственно, при этом к корзине валют ключевых торговых партнеров России рубль укрепился на 1,6% по номинальному эффективному курсу и на 1,7% по реальному.

Крупные распродажи наблюдались на рынках акций, констатирует российский регулятор. Индекс S&P 500, обновив исторический максимум в середине января, затем опустился на 3%, а по итогам месяца показал снижение на 0,2%. Индекс MSCI EM в январе снизился на 4,7%, а индекс MSCI Russia — на 3,2%. Основное влияние на российский индекс акций оказали снижение котировок нефтегазовых компаний (из-за падения цен на нефть) и ослабление рубля, указывают в ЦБ. Между тем индекс Мосбиржи, в отличие от валютных индексов, в рассматриваемый период вырос на 1%, причем рост ненефтегазового сектора составил около 2,5%, что преимущественно объясняется ростом котировок экспортно ориентированных компаний из-за ослабления курса.



На рынок ОФЗ падение спроса на рисковые активы оказало наименьшее влияние. Доходность длинных выпусков после снижения в начале месяца несколько выросла, однако масштабных распродаж со стороны иностранных инвесторов не наблюдалось. Наоборот, в январе их вложения выросли на 131 млрд рублей (по данным депозитарной отчетности НРД), из них 83,7 млрд рублей пришлось на дочернюю организацию иностранного банка, которая приобрела их в интересах других нерезидентов на аукционах ОФЗ 22 и 29 января (61,6 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно).