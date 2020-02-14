Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 октября по 31 декабря 2019 года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами во II квартале 2020 года. ПСК по всем категориям преимущественно снизилась, однако есть и несколько исключений, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам на новые и подержанные автомобили значения ПСК в IV квартале по сравнению с III кварталом 2019 года уменьшились.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Средняя ПСК за IV квартал 2019 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,857 12,36 С пробегом свыше 1 тыс. км 18,103 16,727

Также наблюдалось снижение средней ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования .

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Средняя ПСК за IV квартал 2019 года, % До 30 тыс. 21,816 21,567 От 30 тыс. до 300 тыс. 22,275 21,923 Свыше 300 тыс. 21,806 21,355

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) вразрез с общим трендом подорожали «короткие» (сроком до года) кредиты в суммовых диапазонах до 30 тыс. и от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Средняя ПСК за IV квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 16,13 17,512 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,77 17,28 Свыше 100 тыс. 16,851 15,944 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 13,139 12,517 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,966 12,563 Свыше 100 тыс. 13,448 12,475

В категории нецелевых потребительских кредитов , целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако крупные краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме свыше 300 тыс. рублей) стали несколько более дорогими.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за III квартал 2019 года, % Средняя ПСК за IV квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 30,231 27,324 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,612 16,478 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,743 15,275 Свыше 300 тыс. 11,282 11,583 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 19,889 19,597 От 30 тыс. до 100 тыс. 18,69 18,317 От 100 тыс. до 300 тыс. 17,957 17,597 Свыше 300 тыс. 14,667 14,237 Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет 14,586 13,552

Напомним, на IV квартал прошлого года пришлось два снижения ключевой ставки ЦБ ( на 0,5 процентного пункта в октябре и еще на 0,25 п. п. в декабре ), а всего в 2019 году Банк России пять раз уменьшал ключевую ставку, в общей сложности на 1,5 п. п. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь была снижена — на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля 2020 года .

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, во II квартале 2020 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,48% и 22,303% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 28,473— 29,231% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,633— 23,349% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,444—36,432% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 18,069%.

С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.