Торжественная церемония награждения состоялась в ходе пленарного заседания, в котором принял участие губернатор региона Вениамин Кондратьев. Диплом из рук председателя краевой палаты Любови Поповой получила директор Армавирской региональной дирекции Анна Воронцова.

Таким образом отмечен вклад Банка в развитие гражданского общества и продуктивную работу в социальной сфере. В первую очередь, это касается целенаправленной работы кредитной организации с людьми старшего возраста и реализации мероприятий по обучению финансовой грамотности населения.