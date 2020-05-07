Комиссия AliExpress для российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет снижена до конца 2020 года, сообщили в «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций).

«Локальная комиссия для российских продавцов меньше, чем для продавцов из других стран. Этот процент (от 5—8%) зависит от величины компании и от многих других факторов. Мы планируем снизить ее еще в следующем полугодии — для малого бизнеса комиссия будет меньше», — сказали в компании, пояснив, что глобальная комиссия выше, чем для российских компаний, примерно на 30%.

В июле 2019 года AliExpress объявила о запуске в России программы по работе с МСП в регионах, в рамках которой компания будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада и одежда, всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований. Для оптовых клиентов также будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.