Заубер Банк понизил ставки по вкладам .

Депозит «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) открывается под 5,3% годовых (до этого — под 6%).

Процентная ставка по вкладу «Заубер-400 дней» составляет 5,43% годовых (с первого по 365-й день — 5,4%, с 366-го по 400-й день — 5,7%). Прежняя ставка — 5,93%.

Доходность депозита «Заубер-Особый» (на шесть месяцев) составляет 5,5% годовых (вместо 6,5%).

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам — 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.