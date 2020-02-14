Благодаря сотрудничеству с крупной финансовой компанией сеть Юнистрим на Филиппинах расширилась до 11 000 пунктов выдачи наличных. У Cebuana Lhuillier 2 500 офисов по всей стране - их можно найти даже в небольших населенных пунктах.

— Мы работаем на рынке Филиппин уже 10 лет. Доверие к нашей системе очень высокое, число клиентов растет, — комментирует начальник Управления развития продаж по дальнему зарубежью Юнистрим Николай Белов. — Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству новых партнеров. Хорошо известная на Филиппинах сеть Cebuana Lhuillier поможет сделать услуги Юнистрим еще доступнее для жителей. Практически в каждом населенном пункте люди смогут отправлять и получать переводы Юнистрим на выгодных условиях.

Юнистрим ведет расчеты с партнерами на Филиппинах в национальной валюте, что позволяет устанавливать выгодные для клиентов обменные курсы при получении переводов в филиппинских песо. В числе партнеров Юнистрим и все местные банки — поэтому можно зачислить перевод Юнистрим на банковский счет как в долларах США, так и в песо.