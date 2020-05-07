ВТБ прогнозирует в 2020 году замедление роста рынка розничного кредитования , сообщил «Коммерсанту» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, это станет следствием ужесточения регуляторной политики ЦБ.

«Мы ожидаем существенного замедления рынка розничного кредитования, он вырастет лишь на 12%. В необеспеченном кредитовании двузначных цифр роста не будет вовсе. Основным драйвером останется ипотека , здесь рынок еще далек от насыщения, и темпы роста будут сопоставимы с данными за 2019 год. Замедление станет следствием ужесточения регуляторной политики ЦБ. Но с учетом снижения ставок и наличия господдержки по некоторым видам кредитования доступность кредитов все еще сохранится для большого количества россиян», — рассказал Печатников.

Он отметил, что после введения новых регуляторных требований с 1 октября объем выдачи новых кредитов наличными резко сократился.

«Это было прогнозируемо, поскольку ПДН оказывает большое давление на капитал. Сейчас банки ищут возможность более активно наращивать бизнес по кредитованию юрлиц, и это востребовано в связи с необходимостью поддержания темпов роста экономики», — добавил Печатников.

По его словам, для граждан в 2020 году практически по всем видам кредитов сохранится тенденция снижения ставок благодаря вероятному уменьшению ключевой ставки. Уровень кредитных ставок уменьшится на 0,5—1 процентный пункт, отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ.