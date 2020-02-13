Возможность иметь одновременно несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) может быть реализована в начале 2021 года, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Сейчас у гражданина может быть открыт только один ИИС.

«У нас в планах сформировать концепцию изменения закона об ИИС в части одного или нескольких счетов в течение осени. Соответственно, имплементация — в начале следующего года», — сказал Швецов.

По его словам, существуют три схемы реализации данной инициативы. «Есть три схемы, как уйти от единственности ИИС. Мы должны с рынком обсудить технологические нюансы и понять, какая схема наиболее эффективна для реализации», — добавил Швецов.