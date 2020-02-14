Доходность от размещения пенсионных накоплений «молчунов» государственной управляющей компанией, функцию которой выполняет «ВЭБ.РФ», по итогам 2019 года в несколько раз превысила инфляцию за сопоставимый период. Такую информацию приводит пресс-служба ВЭБа, уточняя, что доходность по расширенному портфелю «молчунов» составила 8,7% (против 6,07% годом ранее), а по портфелю госбумаг — 12,14% (против 8,65% годом ранее).

Инфляция в 2019 году, по данным Росстата, равнялась 3%.

По итогам 2019 года распределенная на счета будущих пенсионеров доходность (за вычетом вознаграждений фонда, управляющего и т. п.) составила, согласно данным Пенсионного фонда России, 8,63% по расширенному портфелю ВЭБа и 12,08% по портфелю госбумаг. Разница между инвестиционной и распределенной на счета доходностью составила 0,07 и 0,06 процентного пункта соответственно.

«Средства будущих пенсий россиян работают на развитие транспортной инфраструктуры, машиностроения и электроэнергетики, в жилищной и строительной индустрии, внедрении передовых технологий в нефтегазовой и металлургической промышленности. Как крупнейший участник рынка коллективных инвестиций «ВЭБ.РФ» инвестирует сотни миллиардов рублей в госбумаги, облигации российских компаний и депозиты надежных банков. Ключевым условием при этом является сохранность средств граждан и опережение инфляции — эта цель успешно выполняется на протяжении последних десяти лет», — комментирует заместитель председателя «ВЭБ.РФ», член правления Сергей Лыков.

«ВЭБ.РФ» в качестве государственной управляющей компании работает с пенсионными накоплениями более чем 39 млн человек — клиентов ПФР. Стоимость чистых активов в расширенном портфеле ВЭБа (в нем находятся средства большинства «молчунов») составляет 1,8 трлн рублей. Доходы от размещения средств пенсионных накоплений «молчунов» по итогам 2019 года составили 146,86 млрд рублей.

В числе прочего в ВЭБе напоминают, что в конце 2019 года его группа вошла в капитал одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Благосостояние», специализирующегося на развитии корпоративных пенсионных программ. Как отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, конечная цель — создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели.



В интересах будущих пенсионеров также создан портал «Все о накопительной пенсии».

