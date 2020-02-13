Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины, которому инкриминируются мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Как следует из сообщения Генпрокуратуры РФ, речь идет о крупномасштабной финансовой пирамиде.

По версии следствия, в 2015—2017 годах председатель кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» принимал от граждан личные сбережения в качестве вкладов. За пользование денежными средствами фигурант обещал выплачивать от 11% до 19% годовых. Свои обязательства он не выполнил, денежные средства граждан похитил. В результате жертвами финпирамиды стали 409 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 160 млн рублей.

Часть похищенных денежных средств в размере свыше 96 млн рублей обвиняемый легализовал путем приобретения техники, в том числе грузовых и легковых автомобилей.



Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.