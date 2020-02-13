Сбербанк , возможно, подключится к Системе быстрых платежей (СБП) в марте текущего года. Об этом на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что банки часто задают вопрос — когда к СБП подключится последний из системно значимых банков, это острый вопрос.

По словам Набиуллиной, подключение Сбербанка начнется в марте.