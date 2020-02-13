Прирост необеспеченного потребительского кредитования замедляется. Об этом заявила в своем выступлении на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Мы это оцениваем как позитивную тенденцию — с учетом потенциально возможных рисков этого сегмента, — отметила она. — На годовых цифрах это пока не очень видно: 21% в 2019 году... против 23% в 2018 году. Но тенденция такая, что последние четыре месяца как раз происходило существенное замедление — после того, как в октябре мы ввели показатель предельной долговой нагрузки».

В Центробанке полагают, что этот плавный тренд сохранится и в 2020 году. «Мы будем внимательно следить за динамикой необеспеченного потребительского кредитования и при необходимости корректировать наши подходы с тем, чтобы действительно оно замедлялось плавно, — отметила глава ЦБ. — Все равно будет его рост. Но этот рост должен быть в большей степени состыкован с ростом доходов населения».

Набиуллина также указала, что пока качество необеспеченных потребительских кредитов на приемлемом уровне. Есть небольшое ухудшение, «но оно действительно очень небольшое и опасений у нас не вызывает».