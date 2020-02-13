Банк непрофильных активов, функцию которого выполняет «Траст», в 2020 году планирует продать активы в общей сложности на 14,4 млрд рублей: 20 объектов недвижимости на 8,1 млрд и четыре компании, за которые предполагается выручить 6,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в релизе «Траста».

Планируются к продаже объекты недвижимости как в Москве (в частности, офисное здание в Ветошном переулке, бизнес-центр Dominon Tower на Шарикоподшипниковской улице, торговый комплекс на проспекте Вернадского, административное здание на улице Маршала Бирюзова, многоуровневый паркинг на Ильинке), так и в регионах (площадка под девелопмент в Геленджике, складской комплекс в Воронежской области).

В общей сложности в портфеле БНА находится 42 крупных объекта недвижимого имущества. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки.

«В прошлом году мы выручили от продажи объектов недвижимости 11 миллиардов рублей. Общая оценка портфеля недвижимости на балансе банка составляет 26 миллиардов рублей. Большая часть портфеля сконцентрирована в Москве и в Московской области, но также есть объекты еще в 20 регионах РФ», — рассказал президент — председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.

Четыре подготовленные к продаже компании — это предприятие по производству металлизированных материалов (бумаги, картона, пленок) в Московской области, предприятие по производству и обслуживанию холодильных шкафов в Ленинградской области, официальный дилер Kia в Подмосковье и предприятие по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) торговой марки Ekopet в Калининградской области.



«Мы планируем продать эти четыре актива, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Предприятия продаются сложнее, чем недвижимость, так как потенциальных покупателей меньше, а структурировать сделки сложнее. Тем не менее по всем четырем предприятиям ведется финализация процесса подготовки продажи», — отметил Соколов.

