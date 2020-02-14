Тимер Банк запустил интернет-банк и мобильное приложение для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый сервис доступен всем держателям карт Тимер Банка и позволяет получить доступ к актуальной информации по картам, счетам, вкладам и кредитам; внутрибанковским операциям; погашению кредитов с возможностью просмотра графика платежей», — говорится в релизе.

Все операции подтверждаются обязательным СМС-кодом, приходящим на мобильный телефон клиента, уточняют в банке.

Войти в интернет-банк можно с главной страницы кредитной организации. Мобильное приложение можно скачать в Google Play и App Store.