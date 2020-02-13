Бывшим контролирующим лицам Анталбанка не удалось оспорить взыскание с них более чем 8,9 млрд рублей по иску Агентства по страхованию вкладов, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Лицензия у Анталбанка была отозвана 24 сентября 2015 года, а 11 января 2016-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Агентство 24 сентября 2018 года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере почти 8,946 млрд рублей. Ответчиками по иску значились Магомед Мухиев, Михаил Янчук, Александр Винец, Илона Резниченко, Джеральд Джоил Бабб и Сергей Гундоров. Михаил Янчук возглавлял правление Анталбанка, а Илона Резниченко — его совет директоров, в который входили Янчук, а также Сергей Гундоров и Джоил Бабб. Магомед Мухиев считался теневым владельцем Анталбанка.

Определением Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2019 года заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд 16 мая оставил это решение в силе, не удовлетворив апелляционные жалобы, которые подавали Бабб, Мухиев и Винец.

«Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 2 октября 2019 года (резолютивная часть) постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции, определение Арбитражного суда города Москвы от 21 марта 2019 года оставлено без изменения», — приводит хронологию АСВ.

Девятый арбитражный апелляционный суд 19 ноября вновь оставил в силе мартовское решение столичного арбитража, а Арбитражный суд Московского округа 11 февраля 2020 года подтвердил мартовский и ноябрьский судебные акты первой и апелляционной инстанций соответственно, оставив без удовлетворения кассационные жалобы трех вышеназванных ответчиков, следует из сообщения АСВ.

Анталбанк, как предполагалось, составлял вместе с еще рядом банков (банками «Максимум», «Содружество», «Лада-Кредит», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) неформальную группу. Михаил Янчук упоминался вместе с Мухиевым как один из руководителей преступного сообщества.



В апреле 2018 года начался судебный процесс по делу о хищении средств вкладчиков указанных банков более чем на 37 млрд рублей. Перед судом предстал только Мухиев , а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск . В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Мухиева к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа, признав его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков и их выводу за границу через Анталбанк.