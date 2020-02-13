Инвестиции в новые технологии дают конкурентные преимущества банкам, при этом модернизация сопровождается и новыми рисками. Об этом говорится в аналитической статье рейтингового агентства S&P Global Ratings, основанной на наиболее распространенных вопросах инвесторов во время представления отчетности крупнейшими банками, имеющими листинг на биржах.

По мнению аналитиков, применение новых технологий может стать источником конкурентного преимущества для российских банков, которые уже инвестировали значительные средства в развитие информационной инфраструктуры и модернизацию бизнес-процессов. Чем более эффективны системы, тем больше они способствуют сдерживанию роста операционных затрат. Доступ к более крупным массивам данных и их анализ оказывают позитивное влияние на процесс андеррайтинга, способствуют расширению линейки продуктов, предлагаемых клиентам, а также расширяют опыт пользователей.

«Банки делают все возможное для того, чтобы стать «единым окном» для розничных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, ставя своей целью увеличение дохода, продвижение перекрестных продаж и сокращение оттока клиентов. Полученный в результате этих мер комиссионный доход все еще недостаточен для покрытия операционных расходов (за несколькими значительными исключениями), хотя в этом направлении достигнуты определенные успехи», — пишут эксперты.

«Однако модернизация стоит денег, — констатируют они. — Российский сегмент розничного кредитования является одним из наиболее динамично развивающихся в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка. — Прим. Банки.ру) как по объему, так и по уровню проникновения цифровых технологий. Мы полагаем, что средняя доля затрат, связанных с развитием информационных технологий, в структуре операционных расходов банков может вырасти до 15—17% в ближайшие три года по сравнению с 8—10% (оценка) в настоящее время. В долгосрочной перспективе эти расходы могут компенсироваться за счет повышения эффективности и увеличения рыночной доли».

По мнению агентства, банки будут и в дальнейшем ориентироваться на обслуживание розничных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса в целях более полного охвата клиентов и консолидации доходов при помощи перекрестных продаж, а также повышения лояльности клиентов. Влияние синергетического эффекта перекрестных продаж и повышение эффективности операционной деятельности, вероятнее всего, будут отражаться в показателях комиссионного дохода банков. На фоне снижения процентной маржи банки будут уделять все большее внимание генерированию непроцентных доходов.

Вместе с тем модернизация сопровождается новыми рисками, предупреждают в S&P: «Более сложные системы сбора и использования данных могут повысить уязвимость банковских систем для кибератак в период, когда информация становится наиболее ценным активом компании. Сложные платформы и повышение уровня цифровизации в процессе взаимодействия между банками и их клиентами делают финансовые организации потенциально уязвимыми к кибератакам, которые могут привести к утрате персональных данных, штрафам со стороны регулирующих органов, ущербу для репутации банков и в конечном счете к утрате доверия клиентов».



По мнению аналитиков, риск утечек повышает необходимость ужесточения контроля со стороны регулирующих органов в сфере управления и обмена данными. Согласно прогнозам S&P, нормативные акты, регулирующие сохранение конфиденциальности данных и их переносимость на новые платформы, будут и в дальнейшем определять цифровую среду для организаций, оказывающих традиционные финансовые услуги. Политика в отношении кибербезопасности и сохранения конфиденциальности данных станет неотъемлемой частью системы риск-менеджмента и корпоративного управления.