Отмечавшиеся в течение длительного времени высокие темпы роста в сегменте необеспеченного розничного кредитования являются все более значительным риском для российских банков. Об этом говорится в аналитической статье рейтингового агентства S&P Global Ratings, основанной на наиболее распространенных вопросах инвесторов во время представления отчетности крупнейшими банками, имеющими листинг на биржах.

По мнению аналитиков, относительно низкий уровень инфляции и стабилизация российских финансовых рынков не могут компенсировать слабый экономический рост, который не соответствует устойчивому росту в сегменте розничного кредитования.

В S&P считают, что динамика реальных располагаемых доходов в России не поддерживает устойчивый рост розничного кредитования на уровне выше 10% и может увеличить дисбалансы, обусловив повышение кредитных рисков в банковском секторе. «По данным Центрального банка Российской Федерации, доля домохозяйств, у которых отношение расходов на обслуживание и погашение долга к доходам превышает 80%, в ноябре 2019 года составляла 22,4%, в то время как в I квартале этого года она равнялась примерно 10%», — указано в материале агентства. Напомним, на днях Центробанк сообщал, что по итогам декабря-2019 эта доля равнялась 23,3% . «С нашей точки зрения, эта категория заемщиков требует особого внимания и может создать проблемы для банков. Мы полагаем, что домохозяйства с наиболее высоким уровнем долговой нагрузки столкнутся с наибольшими трудностями в рефинансировании кредитов, поскольку начиная с октября 2019 года банкам приходится применять более высокие риск-веса к таким категориям заемщиков», — пишут экперты.



Как предполагают аналитики S&P, темпы роста в российском сегменте розничного кредитования, вероятнее всего, снизятся в ближайшие два года вследствие насыщения отложенного спроса на ипотечные кредиты , ужесточения регулирования и отсутствия факторов, способных обеспечить рост в будущем, что объясняется невысокими темпами экономического роста и слабой динамикой располагаемых доходов населения. «Мы прогнозируем постепенную стабилизацию темпов роста розничного кредитования в среднем примерно на уровне 14—16% в 2020 году по сравнению с 18% в 2019 году. Мы полагаем, что замедление темпов роста необеспеченного розничного кредитования будет оказывать позитивное влияние на российские банки, поскольку оно будет ограничивать кредитные риски», — заключают эксперты.