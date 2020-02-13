Стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ составит около 2,5 трлн рублей, сообщает Прайм . Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это около 2,5 триллиона рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка. Это тот актив, который будет приобретаться за счет ФНБ», — сказал он, отвечая на вопрос, известна ли сумма покупки.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.

Как сообщает ТАСС , пакет акций Сбербанка будет куплен правительством двумя траншами примерно по 1,2 трлн рублей, уточнил Силуанов.

По его словам, правительство после получения контроля над Сбербанком продолжит взаимодействовать с руководством кредитной организации и будет поддерживать начинания главы банка Германа Грефа.