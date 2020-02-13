Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 30 копеек. На 10:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,56 рубля (плюс 35 копеек). Курс евро на 10:17 мск равнялся 69,11 рубля (плюс 36 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг утром ожидается приостановка укрепления рубля на фоне вновь снижающейся цены на нефть. По ее словам, понижается прогноз по курсу доллара до 63—64,5 рубля, а по курсу евро — до 68—69,2 рубля.

«Несмотря на присутствовавший инвестиционный оптимизм, против рубля играет продолжающий рост доллар: пара евро/доллар сумела закрепиться ниже отметки 1,09. Пока на малоликвидном рынке Forex рубль теряет к доллару около 20 копеек. Если внешний фон не начнет улучшаться, то пара доллар/рубль вновь пойдет в сторону 64. Впрочем, эта отметка стала сильным сопротивлением для дальнейшего обесценивания «россиянина», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.