Новая функциональность доступна в рамках модуля «RS-Connect. Обмен с СБП», входящего в линейку программных продуктов RS-Connect для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами.

С помощью данного модуля банки смогут предоставлять своим клиентам — физическим лицам круглосуточный сервис мгновенных денежных переводов на сумму до 600 тысяч рублей по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП, а также возможность оплачивать товары и услуги в розничных магазинах по QR-коду. Банки — участники СБП встраивают функциональность осуществления быстрых платежей в свои онлайн-сервисы. Чтобы совершить перевод, клиент финансовой организации открывает мобильное приложение банка или заходит в свой личный кабинет в интернет-банке, выбирает нужный раздел, находит получателя по номеру его телефона и вводит сумму перевода. Перед отправкой денежных средств приложение идентифицирует фамилию, имя и отчество получателя для подтверждения его данных. Таким образом, клиентам банка предоставляется прозрачный, удобный и быстрый сервис.

Перевод денежных средств с использованием функциональности быстрых платежей производится за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной банком — участником СБП.

Модуль «RS-Connect. Обмен с СБП» является адаптером для взаимодействия всех необходимых информационных потоков между системами ДБО банка, АБС и операционным платежным и клиринговым центром СБП.

Интеграция с НСПК и СБП выполнена в соответствии с Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (с учетом Указания Банка России от 29.10.2018 № 4949-У).

«Возможности модуля “RS-Connect. Обмен с СБП”, интегрированного с АБС RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5, позволяют банкам не только выполнить требования законодательства (до 1 октября 2020 г. все кредитные учреждения с универсальной лицензией обязаны подключиться к СБП), но и значительно повысить лояльность клиентов за счет предоставления быстрого и удобного сервиса, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Учитывая популярность мгновенных платежей у клиентов финансовых организаций, можно с уверенностью сказать, что данная функциональность является актуальным трендом в сфере банковской автоматизации, у которого большое будущее. Мы готовы предоставить банкам готовое решение для эффективного взаимодействия с Системой быстрых платежей».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.