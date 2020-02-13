Примсоцбанк запустил акцию «Подарки для любимых», которая проводится в период до 10 марта этого года и предусматривает кешбэк за траты по картам в определенных категориях.

В акции могут принять участие держатели выпущенных Примсоцбанком дебетовых и именных кредитных карт платежных систем Visa (Classic, Gold, Platinum), Mastercard (Standard, Gold) и «Мир» («Классической», «Премиальной»).

Акция не распространяется на карты с программой лояльности «Примсоцбанк — S7 Priority».

Кешбэк в размере 5% начисляется:

за расчеты в категориях «кинотеатры», «флористика» в период с 12 февраля по 10 марта;

за покупку автозапчастей и аксессуаров, траты в магазинах спорттоваров (товаров для охоты и рыбалки) в период с 17 по 24 февраля;

за расчеты в салонах красоты, спа-салонах, покупку ювелирных изделий в период со 2 по 9 марта.

Максимальная сумма выплат — 3 тыс. рублей, минимальная сумма трансакций в выделенных категориях — 500 рублей. Вознаграждение начисляется в период с 20 по 27 марта этого года.