ВТБ планирует в будущем вывести 100% всех сервисов в цифровой канал, рассказал «Коммерсанту» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ планирует в будущем вывести 100% всех сервисов в цифровой канал, рассказал «Коммерсанту» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Нашим стратегическим ориентиром является вывод 100% всех сервисов в цифровой канал. Клиенты должны пользоваться банковскими услугами там, где им удобно: получать справки или выписки, оформлять вклады и кредиты, оплачивать коммунальные платежи, совершать переводы. Но нужно понимать, что часть клиентов всегда будет предпочитать смартфону посещение офиса. Для них мы продолжим расширять сеть и внедрять новые услуги. В том числе безбумажную технологию. Она уже реализована и позволяет совершать привычные офисные операции вообще без использования бумаги. В этом году подобная технология появится в 100% наших офисов», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ.

По словам Печатникова, ВТБ планирует перевести в онлайн реализацию около 50% продаж по всем продуктам.

«Глобально мы хотим, чтобы не менее 50% продаж по всем продуктам было реализовано онлайн. Наша задача — сделать полностью цифровой путь не только по кредитам наличными или вкладам , но и по ипотеке, автокредитам , кредитным картам . С ипотекой пока самая сложная история, поскольку в сделке присутствует закладная, оцифровать которую непростая задача. Однако и здесь мы провели несколько пилотных сделок с электронной закладной и стремимся максимально упростить этот процесс», — заявил Печатников. Он добавил, что к 2022 году планируется полностью оптимизировать ипотечные сделки и проводить их без визитов в отделение.

По его словам, в этом году банк продолжит развивать цифровизацию инвестиционного бизнеса, внедрять новые сервисы. Так, ВТБ намерен ввести маржинальное кредитование, чтобы люди могли работать с «плечом».