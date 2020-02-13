Банк «Открытие» составил портрет заемщика — индивидуального предпринимателя. Согласно исследованию, только 1,4% индивидуальных предпринимателей имеют задолженность по кредитам, а средний долг составляет 8,4 млн рублей.

«По состоянию на 31 августа 2019 года, количество ИП в банке «Открытие» составляло 151 тыс. человек. Из них 2 045 имеют задолженность. Средняя задолженность на одного ИП в кредитной организации составляет 8,4 млн рублей», — отмечается в исследовании.



Исходя из портрета индивидуального предпринимателя, средний возраст ИП с задолженностью — 47 лет. Средний возраст ИП без задолженности — 41 год. В топ-3 самых популярных направлений у индивидуальных предпринимателей входят деятельность в области права, деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания и перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. С небольшим отрывом следует предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

«Предоставление услуг в сфере права обусловлено востребованностью этих услуг, небольшими денежными вложениями на старте, отсутствием лицензирования для проведения юридических консультаций и представительства в суде. Открытие фирмы не требует больших затрат на дорогостоящее оборудование, сырье и материалы. Когда дело касается интеллектуальных услуг, часто можно обойтись минимальным стартовым капиталом, особенно если это фирма узкой направленности, с персоналом в количестве нескольких человек», — комментирует начальник управления разработки продуктов и развития технологий банка «Открытие» Ольга Скрементова.



Она также отмечает, что сфера общественного питания — один из так называемых «вечных» видов бизнеса. Для его запуска достаточно зарегистрироваться как ИП, что значительно понижает порог вхождения в бизнес общепита. «Лицензию на деятельность кафе оформлять не надо, но для осуществления деятельности кафе потребуется ряд согласований надзорных органов о соответствии помещений кафе установленным требованиям. Для осуществления деятельности в сфере оказания парикмахерских услуг также не требуется специальная лицензия, если речь идет о небольших салонах красоты, которые оказывают узкий спектр услуг», — добавляет представитель кредитной организации.