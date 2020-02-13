Объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза — до 95 млрд рублей, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.



«За 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза — со 176 до 95 миллиардов рублей», — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией «Россия».

Позже Скобелкин отметил, что основным каналом обналичивания в России по-прежнему остаются торговые точки и неорганизованные рынки.